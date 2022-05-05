Анадырь, 5 мая, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Власти Чукотки по итогам 2021 года выполнили целевые показатели роста заработной платы отдельных категорий работников, определенных «майскими указами» президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

ИА REGNUM Деньги

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Речь идёт о всех десяти категориях работников бюджетной сферы с учётом принимаемого 5% отклонения, при этом по некоторым категориям цифры превышают плановые.

В минувшем году оплата труда врачей Чукотки превысила уровень средней зарплаты по округу в 2,1 раза, зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения увеличилась на 21,4%, среднего медперсонала — на 9,5%.

По итогам 2021 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в округе увеличился на 7,1% и составил 114 530 рублей. Средняя зарплата по региону выросла на 8,2% — до 130 561 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре проиндексируют зарплату бюджетников, не попадающих под «майские указы».