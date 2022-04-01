Ханты-Мансийск, , 10:06 — REGNUM В Югре проиндексируют зарплату бюджетников, не попадающих под майские указы президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано 1 апреля 2022 года на сайте органов власти ХМАО.

Маленькая зарплата Pixabay.com

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«Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», — говорится в документе.

На 4% рекомендовано поднять зарплату бюджетников и органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО.