Пекин, 5 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. За время пятидневных первомайских праздников в Китае было совершено в общей сложности 160 млн внутренних туристических поездок, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным Министерства культуры и туризма, этот показатель оказался на 30,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Доходы от туризма достигли 64,68 млрд юаней (около $9,77 млрд), что на 42,9% меньше, чем в прошлом году.

Первомайские праздник в этом году в Китае продлились с 30 апреля по 4 мая.