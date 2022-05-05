Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2022, 04:28 — ИА Регнум. На Камчатке 4 мая состоялось торжественное открытие на базе КамГУ им. Витуса Беринга информационного центра Объединённого института ядерных исследований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединенный институт ядерных исследований

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С появлением центра в регионе школьники, студенты и учителя смогут получать важную научную информацию из первых уст. Также сотрудничество с институтом ядерных исследований поможет решить нехватку учителей физики в крае.

«Несмотря на век информационных технологий ничто не заменит живое общение с представителями науки и носителями бесценных знаний. И особенно это важно для детей, которым информационный центр может помочь в выборе будущей профессии», — отметила на открытии министр образования Камчатки Александра Короткова.

Как сообщало ИА REGNUM, Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) — участники программы Academic Excellence and Honors Education (AEHE) с 14 по 30 апреля прошли стажировку и инженерный практикум в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна). В дальнейшем учащиеся смогут применять свои знания на синхротроне «Русский источник фотонов» (РИФ), который построят на острове Русском в 2026 году по национальному проекту «Наука и университеты».