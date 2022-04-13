Дубна, Московская область, , 14:07 — REGNUM Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) — участники программы Academic Excellence and Honors Education (AEHE) с 14 по 30 апреля пройдут стажировку и инженерный практикум в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна). В дальнейшем учащиеся смогут применять свои знания на синхротроне «Русский источник фотонов» (РИФ), который построят на острове Русском в 2026 году по национальному проекту «Наука и университеты».

На ускорительном комплексе NICA Цитата с сайта jinr. ru

За две недели стажировки 13 студентов Института наукоемких технологий и передовых материалов познакомятся с современными средствами автоматизации технических процессов, с технологией и оборудованием, используемым для получения вакуума, с основными радиоэлектронными компонентами и с элементами ВЧ‑ и СВЧ-техники. В рамках практикума пройдет цикл лекций, практических и самостоятельных работ на стыке электроники, программирования и физики.

В первую неделю пройдут стажировки по автоматизации, СВЧ-технике, вакуумной технике и электронике. Во вторую неделю практикума студенты прослушают курс по электронике и системам управления ускорителей заряженных частиц.

«Сейчас особенно востребованы специалисты для работы на передовом научном оборудовании в области высоких технологий. Вместе с ведущими научными центрами и университетами мы работаем над решением научных задач в области физики, химии и материаловедения и готовим кадры для синхротрона «РИФ». Он даст возможность проводить научные исследования, которых невозможно было осуществить на Дальнем Востоке.

Благодаря коллаборации ДВФУ и ОИЯИ, ребята получат уникальные знания, которые позволят глубже понять физику процессов, происходящих в ускорительной технике, познакомиться с современными методами познания глубинных процессов в нашем мире. Только совместная коллаборация позволит нам выйти на мировой уровень и достичь по-настоящему прорывных результатов. Отметим, что стажировки наших студентов стали возможны благодаря поддержке из программы «Приоритет-2030», — отметил директор Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Алексей Огнев.

Уникальную возможность пройти практику студенты получили благодаря Информационному центру ОИЯИ в ДВФУ и Программе поддержки мотивированных студентов ДВФУ. В рамках Программы студенты прошли в онлайн-формате курс лекций от ученых и специалистов международного научного центра ОИЯИ. Ребята углубились в такие направления, как нанотехнологии, ионизирующее излучение, радионуклиды, сверхпроводники, ядерная физика, радиобиология и физика частиц.

Как пояснил руководитель Центра киральной биофотоники и Тихоокеанского квантового центра, заведующий лабораторией физики живой материи Школы биомедицины ДВФУ Александр Молочков, с помощью суперкомпьютерных расчетов и методов машинного обучения в центре продолжают изучать плотную кварк-глюонную плазму: состояние, в котором, предположительно, находилось вещество в первые мгновения образования Вселенной. Эти исследования реализуются в тесном сотрудничестве с командой проекта по созданию коллайдера NICA в Дубне.

«Сотрудничество между ОИЯИ и Дальневосточным университетом имеет давнюю историю. В настоящее время мы используем новые форматы взаимодействия с университетами стран-участниц Института. Так, созданный Информационный центр ОИЯИ на базе ДВФУ, как мы надеемся, позволит информировать о научных достижениях Института студентов, школьников и учителей города Владивосток, расширит взаимодействие между научными группами. Данная стажировка — это новый проект, содержащий в себе как теоретическую, так и практическую подготовку слушателей.

Сразу 13 студентов ДВФУ получат возможность познакомиться с современными ускорительными технологиями, которые используются при решении передовых физических и инженерных задач, в частности при реализации одного из первых мегасайенс проектов России — коллайдера NICA в ОИЯИ. Надеюсь, что участники стажировки не только повысят свой профессиональный уровень, но и установят научные контакты с Дубной», — отметил заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

Напомним, что согласно Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года (и на перспективу до 2035 года), синхротрон РИФ должен стать элементом инфраструктуры, обеспечивающим развитие высокотехнологических проектов и выход промышленности на глобальные рынки.

Учитывая специфику Дальнего Востока, исследования, проводимые на синхротроне РИФ, должны быть ориентированы, в том числе, на изучение биологически активных веществ из морской биоты, а также материалов, получаемых с помощью биоминерализации.

Основными пользователями синхротрона РИФ станут ведущие университеты Дальнего Востока, включая ДВФУ и Северо-Восточный федеральный университет, институты

Дальневосточного отделения Российской академии наук, высокотехнологичные предприятия региона, а также иностранные партнеры из Китая и Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Наука и университеты», предусмотрено повышение привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, школьников и студентов. Высшее образование должно стать более доступным для граждан.

Планируется создать сбалансированную систему «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышать квалификацию управленцев в сфере науки и высшего образования.