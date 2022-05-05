Ульяновск, 5 мая, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Решением арбитража Ульяновской области был удовлетворён иск мэрии Ульяновска к ООО «Транснациональный концерн «Аквилон Технолоджис» из Татарии об изъятии путём выкупа для муниципальных нужд недостроя в Ульяновске. Компании-ответчику выплатят 26 246 750 рублей компенсации. Решение судьи Черлановой может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Объект площадью застройки 11 670,9 кв. м расположен на улице Аблукова, 45Б. Это может быть недостроенный легкоатлетический манеж, на месте которого местные СМИ прочат автомобильную дорогу.

В решении суда уточняется, что вступившее в законную силу оно является основанием для прекращения права собственности концерна, оформления прав на мэрию, а также основанием «для государственной регистрации прекращения ограничений (обременений) в отношении объекта незавершённого строительства».

Напомним, спор слушался с января 2022 года.