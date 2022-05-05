Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Задержанный ранее в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи может быть отпущен под залог в $500 тыс. Об этом 4 мая сообщает агентство Associated Press.

Суд

Судья Федерального суда Южного округа штата Флорида Алисия Отазо-Рейес вынесла решение, разрешающее Фэхи оставаться под домашним арестом в доме дочерей, если он согласится носить электронный браслет. Также обязательным является передача правоохранителям паспортов всех членов семьи.

Судья посчитала несущественными доводы прокуратуры, что обвиняемый может сбежать из страны. Отмечается, что прокуратура намерена оспаривать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств задержали премьер-министра (главного министра) Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи.

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