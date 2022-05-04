Нью-Дели, 5 мая, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, заявил первый замглавы индийского МИД Винай Кватра в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Лидеры двух стран согласились с тем, что тесная координация и взаимодействие важны для того, чтобы и Индия, и Франция могли играть конструктивную роль в развивающейся ситуации», — заявил он.

Кватра добавил, что Моди объяснил французскому президенту, почему Индия заняла определенную позицию по ситуации на Украине. Также он рассказал, что Нью-Дели призывает к решению ситуации через дипломатию и переговоры. Кроме того, глава индийского правительства обсудил с Макроном возможное сотрудничество по поставкам продовольствия, товаров и удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал включение Индии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он поддержал индийские власти в стремлении попасть в Группу ядерных поставщиков.