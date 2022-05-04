Стокгольм, 5 мая, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал Швеции американские гарантии безопасности «на период подачи и рассмотрения заявки» на членство королевства в НАТО, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом она сказала в интервью телеканалу SVT, после прошедшей 4 мая встречи с Блинкеном.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

По словам Линде, она «не может раскрывать все детали» и считает, что реальные гарантии безопасности Швеции может дать только полноценное членство в НАТО. В качестве примера она привела Украину, которая является «неприсоединившейся страной», и потому «не имеет конкретных гарантий безопасности».

Анн Линде «Естественно, мы не можем сравнивать себя с Украиной, это совсем другая ситуация».

Линде подчеркнула, что вопрос гарантии безопасности имел большое значение при проведении анализа последствий присоединения королевства к Североатлантическому альянсу.

Анн Линде «Я могу констатировать, что я беседовала с Энтони Блинкеном и рядом сенаторов, ответственных за эти вопросы, и что США очень заинтересованы в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Представляется, что в Арктике и Балтийском регионе создастся тогда благоприятная обстановка с точки зрения политики безопасности».

Напомним, ранее о возможности получения гарантий безопасности от альянса на время обработки заявки заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Как сообщало ИА REGNUM, через десять дней правящая партия Швеции примет решение, вступать ли стране в НАТО.