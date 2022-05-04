Скопье, 5 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции и бывший министр юстиции страны Боян Маричич 4 мая назвал иностранную помощь «важной частью подготовки к вступлению в ЕС». Заявление было сделано в ходе координационной пресс-конференции для доноров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик представил приоритеты работы Секретариата европейских дел по освоению и рационализации использования иностранной помощи с целью выполнения повестки европейских реформ.

По словам Маричича, гармонизация иностранной помощи с потребностями развития страны является основной частью подготовки к вступлению Северной Македонии в Евросоюз. С этой целью созданы специальные секторальные рабочие группы.