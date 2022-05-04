Рим, 5 мая, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Правительство Италии должно незамедлительно сообщить депутатам парламента о своей позиции и своих действиях по украинскому вопросу, заявил 4 мая сенатор от популистского «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Военные действия на Украине длятся два месяца, переговоры приостановлены, власти Италии намереваются направлять в Киев оружие, и премьер-министр Марио Драги должен ответить на вопрос, означает ли это, что он рассчитывает решать проблему военным путем с риском начала третьей мировой войны, заявил сенатор.

«Движение 5 звезд» — одна из двух итальянских партий, которые не поддерживают отправку оружия на Украину.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.