Скопье, 4 мая, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Глава федерации профсоюзов работников образования и науки Северной Македонии Яким Неделков 4 мая заявил, что переговоры с правительством об условиях прекращения забастовки преподавателей продолжатся, несмотря на завершение самой забастовки.

Цитата из телесериала «Год культуры», реж. Тито Калатозишвили. 2019. Россия Протест

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что «к счастью, переговоры начнутся не с нуля», а также выразил надежду на то, что ожидаемый выход из забастовки принесет положительный результат. Забастовка началась 11 апреля и продлилась 20 дней. Завершение забастовки было официально связано с истечением разрешенного законом срока проведения забастовки.

Ранее в правительстве предложили увеличить заработную плату педагогов на 12%, что на 8% ниже, чем требовали бастующие. Педагоги не согласились на такое «компромиссное решение» и продолжили забастовку, а затем также выразили недовольство ее неожиданным прекращением по решению руководства федерации.

Тем не менее Неделков заявляет, что не теряет надежды добиться реализации требований работников, и говорит о возможности возобновления акций протеста. В ответ на претензии школьников в связи с невыполнением плана занятий политик предложил продлить занятия до 10 июня, чтобы наверстать пропущенные учебные часы.