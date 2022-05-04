Женева, Швейцария, , 23:46 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 566 814 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1585 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже512 607 587 носителей вируса, подтверждено 6 243 038 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 372 057 выявленных инфицированных и 1195 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.