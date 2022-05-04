Ньюкасл, Великобритания, 4 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Как сообщает издание Daily Mail, футбольный клуб «Ньюкасл» в ближайшее летнее трансферное окно намерен подписать 29-летнего английского атакующего полузащитника Джесси Лингарда, выступающего за «Манчестер Юнайтед»

Manutd.com Джесси Лингард

По информации источника, Джесси Лингард покинет «красных дьяволов» и присоединится к «сороками» летом 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Джесси Лингард принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 356 минут.

На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.