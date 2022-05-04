Рим, 4 мая, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Вопрос о создании общей армии ЕС должен решаться на политическом, а не на военном уровне, заявил 4 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Difesa.it Лоренцо Гуэрини

Для того, чтобы повысить уровень безопасности в ЕС, нужно не механически объединить армии, а решить вопросы об обмене информацией, создании общей промышленно-технологической базы и ряд других, отметил он.

Ранее инициативу создания общей армии ЕС поддержали ряд итальянских политиков, включая премьер-министра Марио Драги.