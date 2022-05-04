Роттердам, Нидерланды, , 22:06 — REGNUM Завтра, 5 мая, в Марсели (Франция) на стадионе «Велодром» состоится ответный матч полуфинала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 «Марсель» — «Фейеноорд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

На матч назначена швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистенты главного судьи — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.

Первый матч «Марсели» и «Фейеноордом», проходивший 28 апреля в Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 3:2. Забитыми мячами в той встрече отметились Сирил Дессерс (18’ Луис Синистерра, 46’), Луис Синистерра (20’ Рис Нельсон), Бамба Дьенг (28’ Седрик Бакамбу) и Жерсон (40’).