Рим, , 21:48 — REGNUM Лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте и глава правоконсервативной «Лиги» Маттео Сальвини вновь выступили против поставок итальянского оружия в Киев, передают национальные СМИ 4 мая.

Джузеппе Конте Governo.it

Конте заявил, что премьер-министру Марио Драги следует сообщить депутатам парламента, какую позицию занимает правительство Италии по данному вопросу и почему — в настоящее время депутатам это неизвестно.

Сальвини в свою очередь сослался на мнение представителей Ватикана и подчеркнул, что Италия должна способствовать мирным переговорам, а не заниматься поставками оружия.

Обе партии входят в правящую коалицию. Их коллеги по коалиции — либералы уже отметили, что и популисты и правоконсерваторы голосовали за резолюцию о помощи Украине (в том числе военной) и что нынешние заявления представителей этих партий выглядят странными.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.