Москва, 4 мая, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Российские подразделения ПВО за день уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов украинских нацистов, сообщил вечером 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Украинские БПЛА были сбиты в воздушном пространстве ЛНР, а также над Чёрным морем в районе острова Змеиный.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный.

Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч», — сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированных машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники», — напомнил официальный представитель Минобороны России.