Нижний Новгород, 4 мая, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Около 40 тонн гуманитарной помощи собрали нижегородцы для жителей ДНР. 4 мая вагон отправился с Московского вокзала Нижнего Новгорода. Об этом сообщили нижегородские СМИ.

Флаг ДНР

По данным ОНФ и РЖД, которым выступают организаторами сборов, «к поезду будут присоединяться и другие вагоны в каждом субъекте РФ».

«Они будут сформированы в Москве в единый состав, который отправится затем в Ростовскую область. От нижегородских промышленников и предпринимателей были переданы строительные материалы и инструменты», — передает портал NewsNN.

ИА REGNUM напоминает, что нижегородцы продолжают помогать людям, эвакуированным из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Точки сбора гумпомощи открылись не только в столице Приволжья, но и в других городах и сёлах по всей Нижегородской области.