София, 4 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Подразделения Пентагона совместно с болгарскими военнослужащими проведут 6 мая на полигоне в Ново-Село (Сливенская область на юго-востоке Болгарии) показательные учения в честь государственного праздника страны — Дня армии и мужества. Об этом 4 мая сообщает БТВ.

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, зрителям будут продемонстрированы возможности совместных сил в ведении оборонительных боев, а также «преимущества западной техники». Командующий учениями подполковник Велин Кехаев заявил:

«Мы увидим танковый взвод и отделения пехоты в условиях, максимально приближенных к военным. Это будет зрелищно и эффективно».

Напомним, согласно указу руководства мэрии столицы Болгарии, 6 мая в центре города не будет проводиться военный парад. Предполагается, что сэкономленные соответствующие средства будут направлены на нужды вооруженных сил страны.