Белгород, 4 мая 2022, 20:30 — REGNUM Завершились матчи основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) 4 мая.

Киберспорт
Киберспорт
Willhire

По результатам основного этапа, в финал вышли следующие команды:

DCL — The Game:

  • Александр Холкин (Свердловская область);

  • Александр Холодных (Санкт-Петербург);

  • Кирилл Федукович (Москва);

  • Владимир Юнусов (Томская область).

Tekken 7:

  • Павел th3 infection 228 Калашников (Белгородская область);

  • Алексей Higem Коммисаров (Томская область);

  • Вахания Mickey Ираклий (Республика Алтай);

  • Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).

StarCraft II:

  • Михаил YoungStar Коренев (Республика Алтай);

  • Юрий MindelVK Воюев (Томская область);

  • Никита Exostriker Суровцев (Москва);

  • Илья Milkicow Потапов (Москва).

Clash Royale:

  • Никита DrKrit Латрыгин (Республика Хакасия);

  • Хизир OP|PARADOX Эрсимиков (Чеченская Республика);

  • Артур Potato Рахматуллин (Республика Башкортостан);

  • Данил Danilka Орешкин (Республика Хакасия).

NHL 22:

  • Андрей NoTeX_13 Максимов (Республика Башкортостан);

  • Вадим Vadyan_fcsm Пономарев (Челябинская область);

  • Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);

  • Максим Haiissey Труханов (Челябинская область).

Dota 2:

  • X3 (Республика Мордовия) —

    Всеволод «nattynarwhal_» Пелех, Федор «velheor» Русихин,

    Магомед «Nesfeer» Курбанов,

    Владимир «Shergarat» Савченко,

    Антон «antoha» Марченко;

  • Сборная Челябинской области (Челябинская область)— Илья «libertuz» Колида, Ильгиз «lowkez» Ардуганов, Виталий «Mannik» Брезгин, Александр «azimoff» Аристархов, Егор «Realm» Жаботинский;

  • cybermos NonTeachable (Москва) — Илья «Spirit» Терехов, Андрей «081»Калинин, Владислав «Rein» Косыгин, Борис «solji» Хундзия, Никита «molinaHa» Хорошавин;

  • Blasterbl (Ненецкий автономный округ) — Иван «Vazya» Герман, Владислав «Antares» Кертман, Никита «Munkushi~» Чепурных, Денис «smN» Коньшин, Семён «Desperate-» Швецов.

Добавим, что финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту 2022 состоится 21 и 22 мая. В качестве площадки выбрали спортивный комплекс «Белгород-Арена».

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпион Москвы вышел в первый дивизион североамериканской лиги по Dota 2