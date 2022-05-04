Волонтеры Победы проводят мероприятия, посвященные 77-летию Великой Победы
Москва, 4 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Во всех регионах страны и за рубежом Волонтёры Победы проводят мероприятия, посвященные Дню Победы. Добровольцы навещают ветеранов Великой Отечественной войны, проводят памятные акции.
В Нижегородской области Волонтеры Победы проводят акцию «Палисадник Победы». 137 палисадников перед окнами участников Великой Отечественной войны благоустроят добровольцы до конца августа.
Волонтеры уже посадили цветы у дом уроженки Харькова Евгении Николаевны Нечаевой. В годы войны была снайпером, Победу встретила в Чехословакии. Евгения Николаевна рассказывает, что с детства занималась стрелковым спортом, шутит, что по гороскопу она «стрелец», вот и пришлось пострелять в жизни. У нее 25 медалей. Евгения Николаевна — кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени.
Уже второй год подряд она смотрит, как «Волонтеры Победы» высаживают цветы около её подъезда.
Добровольцы высаживают цветы, подходящие для любого типа грунта. У дома Евгении Николаевны Нечаевой они посадили около 100 бархатцев.
В Кировской области поздравили пограничника и ветерана Великой Отечественной войны Александра Александровича Вылегжанина, который участвовал в ликвидации бандеровских банд.
Александр Александрович родился в селе Спас-Талица Оричевского района в 1922 году. В 1940 году после окончания школы его призвали в армию в 74-й отряд погранвойск МВД. Служить пришлось на Амуре. Во время Великой Отечественной войны ветеран сражался с нацистами в составе дивизий Центрального фронта.
Добровольцы и депутаты «Единой России» передали ветерану подарки, сладости, «Письма Победы», которые писали школьники и студенты разного возраста со всей страны. Также активисты записали видеовоспоминания ветерана, которые далее будут загружены на портал заботаоветеранах. рф.
Герой воевал на Западной Украине, участвовал в ликвидации бандеровских группировок, освобождении Житомира, Бердичева, Радомышля. После освобождения Варшавы был направлен в г. Выкса Нижегородской области в Военно-мотоциклетное училище.
Александр Александрович имеет правительственные награды: орден «Отечественной войны I степени», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу».
Также в Кировской области у дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант медицинской службы Анна Гавриловна Борисова, состоялся настоящий парад Победы.
По двору промаршировали 60 курсантов Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа. Ветеран с родными наблюдала за происходящим с балкона своей квартиры. После завершения «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили Анну Гавриловну Великой Отечественной с наступающим праздником и вручили подарки.
Анна Гавриловна родилась в Сталинграде в 1923 году. Начало войны встретила в родном городе на Волге, закончила курсы медсестры и сразу попала на передовую. Старший сержант медицинской службы перенесла на себе не один десяток раненых. После Сталинграда была Украина, Польша, Германия. И среди тысяч подписей на Бранденбургских воротах стояла и её подпись — «Мы победили!»
Волонтёры Победы Ямало-Ненецкого автономного округа доставили Георгиевские ленточки в Новопортовскую тундру за полярный круг. До центра региона 350 км, а до ближайшего райцентра более 30 км. Добраться туда можно только на снегоходе или оленях. Добровольцы, несмотря на минусовую погоду и метель, вручили ленточки оленеводам и чумработницам, а также передали продуктовые наборы.
Кроме того, Волонтёры Победы Туниса начали акцию «Георгиевская ленточка» в столице страны — в Пуническом порту Карфагена.
«Приближается самый главный праздник — День Победы, и по традиции мы проводим акцию по раздаче Георгиевских лент. Для нас это важный символ общей Победы и сохранения памяти», — рассказала Христина Романенко, руководитель Международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Тунисе.
Акцию поддержали сотрудники Посольства и представительства Россотрудничества, ученики и педагоги общеобразовательной школы при Посольстве, Ассоциация выпускников советских и российских вузов, КСОРС Туниса, представители Тунисско-Российской ТПП.
Напомним, что в этом году порядка 3 миллионов лент будут переданы из рук в руки в России и за рубежом силами 30 000 Волонтеров Победы. Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте волонтерыпобеды. рф. Кроме того, ленты будут раздаваться при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Международная акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая включительно.
Солисты творческого объединения «Страйк» в Рязанской области Денис Кочанов и Александр Каменщиков написали песню, посвященную «Бессмертному полку», которая будет ими исполнена на торжестве 9 мая в День Победы.
Вместе с добровольцами они посещают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют их с праздниками и проводят концерты у домов.