Москва, , 19:54 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров вновь публично раскритиковал журналистку Маргариту Симоньян за её оскорбления в адрес Максима Галкина. Об этом пишет издание StarHit 4 мая.

Филипп Киркоров Serge Serebro

«Уверен, что никто не имеет права прилюдно обсуждать и очернять личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом? Я удивлен, что мать троих детей Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека, об этом не подумала. На мой взгляд, я все правильно сказал. Всем надо задуматься о том, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие пороки. Я человек чести и никогда не отступлюсь от своих принципов и друзей, готов защищать их в публичном и непубличном пространстве»‎, — заявил Киркоров. Также исполнитель отметил, что «местечковые постовые настолько извращают все в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны».

Ранее Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в меркантильности и двуличии. Позднее в поддержку комика высказался Филипп Киркоров, который заверил, что у журналистки нет права на подобные заявления.

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