Бухарест, , 19:37 — REGNUM За последние две недели цена на дизельное топливо в Румынии выросла в среднем на 20%, что нанесло существенный удар по покупательной способности сотен тысяч румынских автомобилистов. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики (НИС) страны сообщает «Телевидение Бухареста».

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По данным социологов, сейчас каждый третий владелец транспортного средства на дизельном двигателе вынужден отказаться от поездок на дальние расстояния, а каждый четвертый — оставляя машину в гараже, пользуется услугами такси.

В то же время большинство автовладельцев, проживающих в приграничных районах страны, предпочитает заправляться за рубежом.

Как утверждают специалисты, причиной сложившейся ситуации является общий экономический спад в Румынии, а также энергетические санкции, введенные Евросоюзом в отношении Российской Федерации.

Предполагается, что в ближайшее время официальный Бухарест рассмотрит новый план спасения отрасли. Детали плана не разглашаются.

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