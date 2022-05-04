Москва, 4 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Послу Украины в Германии Андрею Мельнику ничего не грозит, его не лишат агремана. Об этом 4 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

МЗС України Андрей Мельник

«Ничего ему не будет. Сейчас в Германии любая критика Украины считается недопустимым подарком для России», — заявил эксперт.

По мнению политолога, до тех пор, пока идёт российская спецоперация, присутствие Мельника будут терпеть — по крайней мере, в публичном поле.

«Если Украине и скажут его убрать — то это будет по-тихому и шёпотом» — заключил Трухачёв.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник публично оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, сравнив его с «ливерной колбасой».