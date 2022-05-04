Амстердам, 4 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Нидерландах неизвестные осквернили военное кладбище возле города Неймеген, сообщает 4 мая информационный портал NU. nl.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На могильных плитах и стенах кладбища, на котором захоронены британские, канадские и австралийские военнослужащие, погибшие в годы Второй мировой войны, вандалы нарисовали свастики, украинские флаги и антироссийские лозунги.

Местная полиция на данный момент не установила подозреваемых.

Мэр Неймегена Хуберт Брулс отреагировал на это происшествие, назвав его отвратительным. При этом он напомнил, что в Нидерландах 4 мая отмечается как день поминовения всех жертв Второй мировой войны