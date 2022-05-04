Вашингтон, 4 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против китайской компании Hikvision, специализирующейся на системах видеонаблюдения, сообщает 4 мая Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По информации источников издания, Белый дом считает данную компанию причастной к нарушениям прав человека.

Санкции в случае их введения могут иметь тяжелые последствия для Hikvision, которая ранее была включена в список компаний, угрожающих национальной безопасности США.

Отмечается, что Вашингтон уже начал информировать союзников о данных планах, поскольку Hikvision имеет клиентскую базу более чем в 180 странах.

Напомним, что китайские регуляторы при участии китайских и иностранных банков обсуждают различные способы защиты зарубежных активов страны от санкций США. Возможным поводом для них может стать вторжение Китая на Тайвань.