Румыния, 4 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Представители мэрии населенного пункта Скутешть (уезд Вылча на юго-западе Румынии) выставили на аукцион три микроавтобуса и мебель, принадлежащие местной средней школе. Об этом 4 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР Школьный дневник

Отмечается, что таким образом местная администрация намерена рассчитаться с музыкальным оркестром, выступившим на городском мероприятии. Общая сумма долга чиновников составляет 500 тыс. леев ($106, 5 тыс.).

К настоящему моменту часть имущества школы, имеющей статус муниципального учреждения, арестовано. Аукцион назначен на 26 мая нынешнего года.