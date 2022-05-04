Москва, 4 мая 2022, 17:59 — REGNUM Российский газ по виртуальному реверсу Польша теперь получает из Франции и Италии, сообщил 4 мая официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Отметив, что Польша, якобы отказавшаяся от российского газа, начала приобретать его по реверсу у Германии, но два дня назад Берлин прекратил эту практику, Куприянов заявил:
Газпром, отмечает представитель компании, фиксирует эти движения. Поляки закачивают этот газ в подземные хранилища: республика заполнила их уже на 80%.
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