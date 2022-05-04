Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Здание и территорию крупного гипермаркета — оптоклуба «Ряды» на юге Санкт-Петербурга — выкупила московская автомобильная группа «Рольф» за 750 млн рублей, сообщает 4 мая издание «Деловой Петербург».

Автомобили Roberts.com.ph

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оптоклуб «Ряды» от основателей «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Майера закрылся в сентябре 2020 года. Сеть в Петербурге и Ленобласти была представлена на трех площадках — на Пулковском и Мурманском шоссе, а также на Шафировском проспекте.

Длительное время наследие закрывшейся сети не привлекало внимания покупателей. В 2021 году гипермаркет на Мурманском шоссе выкупил «СТД Петрович», на Шафировском проспекте — архангельская группа «Трактородеталь». Последним ушел земельный участок площадью 55 тыс. кв. м, с газовой котельной и зданием бывшего гипермаркета площадью 16 тыс. кв. м на Пулковском шоссе, 43/1А. Его приобрела московская автомобильная группа «Рольф», которая открывает один из крупнейших на Северо-Западе автосалонов по продаже легковых машин с пробегом «Рольф Аэропорт».

«По оценкам участников рынка, стоимость сделки могла составить 700–750 млн рублей, — говорится в сообщении. — На данный момент в нём выставлено около 700 автомобилей, в будущем их число увеличится до 1,5 тыс.»

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