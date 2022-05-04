Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Проблемы возникают у поставщиков вооружений Пентагона из-за необходимости помогать украинской армии вооружениями, пишет 4 мая The Hill.

Запуск ракеты FIM-92 Stinger

По данным источников издания, ВСУ за период президентства в США Джо Байдена получили $4,6 млрд американской военной помощи, причём больше половины $3,4 млрд Пентагон отдаёт Киеву из своих запасов. Эксперты издания указывают на этот фактор, а также на следующее.

Американский производственный сектор в сфере ВПК работал до сих пор так, что возникшие теперь нагрузки в связи с необходимостью помогать ВСУ оказались заметными, ведь производственный цикл рассчитан на потребностей мирного времени.

Оказалось, что оборонные предприятия ожидают от Пентагона конкретных контрактов и не рвутся заранее вкладывать деньги в заказы. Комментируя эту ситуацию, представитель Американского института предпринимательства Джон Феррари сообщил:

«И никто не станет расширять мощности. И никто не станет инвестировать расширение производственной линии».

В такой ситуации Пентагон может оказаться без необходимой оснащённости вооружениями. Приводится в пример такое оружие, как переносные зенитные ракетные комплексы Stinger: эксперты сообщают, что их в США сейчас совсем не выпускают.

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