Саратов, 4 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении сотрудника Приволжского линейного управления МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, уголовные дела объединены в одно производство.

(сс) sajinka2 Коррупция

По данным следствия, в апреле 2021 года сотрудник транспортной полиции заверил жителя Саратов, что имеет необходимые связи и может посодействовать в его трудоустройстве в правоохранительные органы. С этой целью он потребовал предоставить ему 500 тыс. рублей, якобы для последующей передачи должностным лицам за трудоустройство знакомого. В действительности мужчина не собирался передавать полученные средства представителям правоохранительных органов в качестве взятки. Из корыстных мотивов он планировал похитить деньги и распорядиться ими на свое усмотрение. Знакомый согласился на выдвинутые условия.

С апреля по август 2021 года злоумышленник получил от потерпевшего требуемую сумму, которые похитил для своих нужд.

Также с 8 марта по 1 мая 2022 года этот же сотрудник полиции из корыстных побуждений пытался похитить у жителя Саратова 150 тыс. рублей под предлогом передачи денег компетентным должностным лицам правоохранительных органов. Средства предназначались за получение положительного заключения о допуске потерпевшего к сведениям, составляющим гостайну. Злоумышленник при этом не мог повлиять на должностных лиц для принятия ими решений.

Подозреваемый заключен под стражу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове руководителей фирм обвиняют в мошенничестве, присвоении и растрате в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями в коммерческих организациях.

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