Саратов, , 19:20 — REGNUM В Саратове двоих руководителей фирм обвиняют в мошенничестве, присвоении и растрате в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями в коммерческих организациях. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает прокуратура Саратовской области.

Долгострой Иван Шилов © ИА REGNUM

С 2013 по 2018 годы руководители организаций по договорам участия в долевом строительстве привлекали деньги граждан и юридических лиц для строительства жилых домов в городах Саратове и Энгельсе. Часть средств дольщиков они использовали не по назначению, в том числе в личных целях, что привело к невозможности закончить строительство домов и банкротству организаций.

По предварительному сговору обвиняемые похитили принадлежащие трем банкам деньги, путем предоставления недостоверных сведений о месте работы и размере ежемесячного дохода заемщиков при оформлении ипотечных кредитов.

В результате их действий причинен ущерб в размере более 590 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 790 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, из-за недобросовестных застройщиков Саратов потерял 24 компенсационных земельных участка площадью 6 га кадастровой стоимостью 180 млн рублей. Как только судом будут определены виновные лица, к ним муниципалитет предъявит иски о возмещении ущерба, заявил в феврале 2021 года глава города Михаил Исаев.

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