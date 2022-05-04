Брянск, , 16:54 — REGNUM Почётное звание Брянской области «Город партизанской славы» отныне будет носить Новозыбков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе правительства региона.

Партизаны Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы решение приняли депутаты областной думы. Почётное звание воздаёт заслуги местным жителям в период Великой Отечественной войны — в новозыбковских лесах постоянно действовало пять партизанских отрядов, в которые входили 1 100 партизан.

«Народные мстители юго-западных районов Брянской области внесли немалый вклад в победу над врагом. К 25 сентября 1943 года только партизанский отряд имени Спартака уничтожил 677 гитлеровских солдат и офицеров, 10 эшелонов с войсками и вооружением, 13 автомашин, 11 мостов на грунтовых дорогах военного значения, разрушил 43 км телефонно-телеграфной связи», — напомнили о подпольных героях в правительстве.

Региональное почётное звание присуждается населённым пунктам с 2011 года.