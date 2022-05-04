Брянск, 4 мая 2022, 16:54 — REGNUM Почётное звание Брянской области «Город партизанской славы» отныне будет носить Новозыбков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе правительства региона.
В преддверии Дня Победы решение приняли депутаты областной думы. Почётное звание воздаёт заслуги местным жителям в период Великой Отечественной войны — в новозыбковских лесах постоянно действовало пять партизанских отрядов, в которые входили 1 100 партизан.
Региональное почётное звание присуждается населённым пунктам с 2011 года.