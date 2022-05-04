Виго, Испания, 4 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. 26-летний испанский центральный нападающий Санти Мина, выступающий за «Сельту» из Виго, приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование. Об этом 4 мая сообщило испанское издание Marca.

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По информации источника, суд приговорил Мину выплатить штраф в размере 50 тысяч евро. Также футболисту запрещено приближаться к жертве более чем на 500 метров в ближайшие двенадцать лет.

В текущем сезоне Санти Мина принял участие в 33-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил четыре желтые карточки.