Симферополь, 4 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. На территории Крыма впервые после восьмилетнего перерыва начался сев риса, сообщила 4 мая журналистам врио министра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Она напомнила, что перерыв длиною в восемь лет был вызван украинской блокадой канала, поставлявшего днепровскую воду на полуостров.

«С перекрытием подачи воды в Северо-Крымском канале 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием этой культуры и перешли на выращивание засухоустойчивых культур», — цитирует слова Зарединовой пресс-служба Минсельхоза Крыма.

В текущем 2022 году сев риса охватит площади в 632 га, в следующем планируется значительно расширить их.

Ведомство напоминает, что до 2014 года на полуострове рис выращивали на 13,5 тыс. га.

Украина, не признав воссоединения Крыма к России, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды.

Российские военные разблокировали канал в феврале 2022 года в ходе специальной военной операции по денацификации Украины. В связи с этим правительство Крыма заявило, что это даст импульс развитию сельского хозяйства, нарастив производство овощей, развивая рыбное и животноводческое хозяйство, а также пищевую промышленность.