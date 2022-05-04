Москва, 4 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В 2022 году будет снижаться спрос на автомобильные кредиты, что связано как с падением реальных доходов населения, так и ростом цен на сами машины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные о том, что в РФ вырос средний размер автомобильного кредита.

Winavto.ru Авторынок

«Стоимость автомобильных кредитов связана с последовательным ростом цен на новые автомобили, который усилился в период 2020–2021 годов. Вслед за ним потянулась и стоимость старых автомобилей, — сказал Сафонов. — В 2022 году спрос на автомобильные кредиты будет меньше, чем в 2021 году, что обусловлено и стоимостью самих автомобилей, и падением уровня реальных доходов населения. Его снижения можно ожидать в пределах 10-15% от уровня предыдущего года. Это, безусловно, сократит спрос на автомобили в сегменте новых авто».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в мае 2022 года в РФ можно ждать снижения средней стоимости автомобиля.