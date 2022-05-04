Берлин, 4 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Регионы Германии могут столкнуться с перебоями в поставках нефти в случае введения эмбарго на российское топливо. Об этом 4 мая на пресс-конференции заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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«В этой ситуации мы не можем гарантировать того, что не произойдёт остановки [поставок] прежде всего на региональном уровне», — цитирует ТАСС министра.

Кроме того, отказ от российской нефти может привести к повышению цен на неё. При этом Хабек обратил внимание на то, что за 180 дней, в течение которых планируется поэтапный отказ от поставок топлива из России, могут произойти ценовые скачки.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России. Сделать это планируется в течение шести месяцев и до конца 2022 года соответственно. Такие меры прописаны в шестом пакете антироссийских санкций, который был передан на рассмотрение Совета стран Евросоюза.

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