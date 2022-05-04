Москва, , 15:45 — REGNUM Российский певец Сергей Лазарев опроверг слухи о прекращении своей творческой деятельности. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 4 мая.

Сергей Лазарев (сс) AleWi

«Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ!», — написал музыкант. Также Лазарев отметил, что продолжит давать выступления, добавив в гастрольный тур ещё несколько городов.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Сергей Лазарев приостанавливает музыкальную деятельность из-за ухода с российского рынка крупных лейблов. Позднее представитель артиста также опроверг эти сведения.

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