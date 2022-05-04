Брюссель, 4 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В рамках очередного пакета санкций Европейский союз хочет в том числе ввести запрет судам и компаниям из ЕС оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, включая в сфере страхования. Об этом 4 мая сообщает агентство Bloomberg.

Флаг Евросоюза

По данным источника, ЕС собирается не только вводить поэтапный запрет на использование нефти из России, но и мешать возможности продажи российского «черного золота» во всем мире.

«Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такой запрет будет касаться «прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи, или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов», полученных или экспортированных из РФ. При этом также в эти ограничения войдет и страхование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прекращение поставок природного газа из России может стоить Италии примерно 565 тыс. рабочих мест.