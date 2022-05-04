Варшава, 4 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Варшаве с подвижного состава транспортной системы сняли украинские флаги. Об этом сообщает мэрия Варшавы.

Флаг Украины

«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — приводит заявление городской мэрии RT.

Телеканал напоминает, что украинские флаги появились на автобусах в Польше с момента начала специальной операции по денацификации на Украине. При этом юристы отмечали, что акция поддержки нарушает законодательство страны, поскольку иностранные флаги должны демонстрироваться только наравне с польскими.