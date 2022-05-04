Ставрополь, , 14:41 — REGNUM На Ставрополье нет случаев заболевания холерой или другими каким-либо инфекционными заболеваниями, причиной которых стало бы употребление водопроводной воды. Факт, описываемый в распространяемых в соцсетях сообщениях, является фейком. Так прокомментировал министр строительства и ЖКХ края Роман Марченко информацию о массовых случаях заражения холерой, вызвавшую опасения жителей края.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

«Это фейк. Случаев заражения после употребления некипячёной водопроводной воды в Ставропольском крае не выявлено. В пробах воды, которые крайводоканал делает регулярно по графику, возбудители холеры и туберкулеза не обнаружены», — говорится в сообщении министра, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Марченко попросил жителей не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

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