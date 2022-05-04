Ставрополь, 4 мая 2022, 14:41 — REGNUM На Ставрополье нет случаев заболевания холерой или другими каким-либо инфекционными заболеваниями, причиной которых стало бы употребление водопроводной воды. Факт, описываемый в распространяемых в соцсетях сообщениях, является фейком. Так прокомментировал министр строительства и ЖКХ края Роман Марченко информацию о массовых случаях заражения холерой, вызвавшую опасения жителей края.
Марченко попросил жителей не паниковать и доверять только официальным источникам информации.
Читайте также: Ростовские власти развеяли слухи о холере в воде и карантине