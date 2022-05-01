Ростов-на-Дону, , 19:15 — REGNUM Власти Ростовской области развеяли появившиеся в различных мессенджерах слухи о том, что якобы в Ростове-на-Дону введён карантин из-за холеры, а воду пить нужно только кипяченную, так как фильтры якобы не помогают её очистить.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главная цель таких сообщений, посеять панику и вызвать недоверие к власти. Доверяйте официальным источникам информации. На официальном сайте правительства Ростовской области и управления Роспотребнадзора по Ростовской области отсутствует информация о введении каких-либо ограничений», — сообщает телеграм-канале «Война с фейками. Ростовская область».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области усилены меры профилактики холеры. Донские водоёмы исследуются еженедельно. Ситуация остаётся стабильной — положительных проб не обнаружено. Всех прибывающих в Ростовскую область граждан проверяют на холеру при наличии симптомов кишечной инфекции.

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