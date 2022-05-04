Рим, 4 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Прекращение поставок природного газа из России может стоить Италии примерно 565 тыс. рабочих мест. Об этом пишет Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Издание опубликовало результаты исследования, в котором проанализированы возможные итоги эмбарго, которое может объявить Евросоюз в отношении российского газа. Согласно оценке, Италия в результате этих мер может лишиться около 565 тыс. рабочих мест — 293 тыс. в 2022 году и ещё 272 тыс. в 2023 году.

Авторы исследования, основываясь на последних данных итальянского правительства, прогнозируют рост цен, снижение экономической активности и потребления, а также удар по занятости.

Тем не менее, прогнозируется продолжение роста ВВП страны — на 0,6% в 2022 году и на 0,4% в 2023 году.