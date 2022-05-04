Бамако, 4 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил по национальному телевидению, что разрыв договора 2014 года вступит в силу через шесть месяцев, а разрыв договора о французских операциях «Бархан» и «Такуба» вступит в силу немедленно, сообщает Le Figaro.

Rgaudin Флаг Мали

«Таким образом, со 2 мая соглашение об операции «Бархан» и операции «Такуба» перестают действовать в отношении Мали и это означает, что с этого момента у Франции нет правовых оснований действовать на территории Мали», — заявил Абдулай Диоп.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Мали денонсировать оборонительные соглашения с Парижем является «неоправданным» для МИД Франции.