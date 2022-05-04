Вашингтон, 4 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер удерживается в России незаконно, с таким заявлением 3 мая выступили Государственном департаменте США.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер

В феврале у Грайнер, которая прибыла из Нью-Йорка, в багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево были обнаружены наркотические средства, в связи с чем ее обвинили в их контрабанте. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

«Правительство США продолжит прилагать усилия для оказания соответствующей поддержки госпоже Грайнер», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

По словам пресс-секретаря, делом Гринер теперь занимается Роджер Карстенс, специальный посланник президента по делам заложников.

«Для обеспечения ее освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса», — говорится в заявлении.

Ранее делом баскетболистки занималось консульство.

Напомним, 27 апреля американская сторона передала российской лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, в обмен на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.

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