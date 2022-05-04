Казань, 4 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Ежедневные прямые чартерные рейсы в Анталью открыли из международного аэропорта «Казань». Авиаперелеты два раза в сутки выполняет компания Turkish Airlines, сообщает 4 мая пресс-служба казанского аэропорта.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании Turkish Airlines

Вылеты в Анталью осуществляются 7 дней в неделю дважды в сутки — в 02:30 и 15:10 (мск). В конце мая авиаперевозчик планирует увеличить суточное количество вылетов до трех. Полеты выполняются на авиалайнерах Airbus A321 и Boeing 737-800 (вместимостью от 180 до 200 кресел). Во второй половине мая могут быть запущены рейсы из Казани в турецкие Бодрум и Даламан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, авиакомпания «Red Wings» 24 марта выполнила свой первый международный рейс из аэропорта Казани до турецкой Антальи.

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