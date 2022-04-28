Казань, , 13:57 — REGNUM Новый авиарейс свяжет Татарию и Дагестан. Первый вылет запланирован в начале мая, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Самолет (сс) ThePixelman

Полеты с 1 мая будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Борт из Казани в четверг вылетит в 14:00, приземлится в Махачкале в 16:35. Обратный курс самолет возьмет в 17:40, с прибытием в 20:25 в казанский аэропорт.

По воскресеньям авиарейс из столицы Татарии запланирован в 13:10, посадка в Махачкале назначена в 15:50. В обратном направлении вылет состоится в 16:50, приземлится в Казани в 19:30.

Длительность полета составит 2 часа 40 минут. Время в городах совпадает с московским.

ИА REGNUM напоминает, со 2 июня до 29 сентября авиакомпания «РусЛайн» планирует авиаперелеты из Казани в Калугу.

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