Москва, 4 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В процессе переговоров России и Украины не наблюдается какой-либо динамики. Об этом 4 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что непоследовательность Киева в этом вопросе неоднократно констатировалась Москвой на самых различных уровнях и добавил, что киевский режим ежедневно меняет свою позицию на переговорах с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне посол Украины в Великобритании Вадима Пристайко заявил о том, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.