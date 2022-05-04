Москва, 4 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Данные о возможной мобилизации в России являются чушью. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация. По его словам, эти заявления являются чушью и неправдой.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что Россия имеет право уничтожать транспортные средства НАТО, которые привезут Украине оружие и амуницию.